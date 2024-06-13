На Крите раскопали сооружение похожее на лабиринт минотавра

Греческие археологи обнаружили на острове Крит таинственное древнее сооружение, напоминающее лабиринт. Об этом сообщается на официальном сайте министерства культуры Греции (YPPO).

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Найденный комплекс диаметром около 50 метров состоит из восьми концентрических каменных колец с перегородками, образующими небольшие помещения. На постройку наткнулись в ходе земляных работ при строительстве радарной башни аэропорта.

Расположенное на самой вершине холма, недалеко от города Кастелли, древнее здание, судя по всему, имело две основные зоны: круглое здание диаметром 15 метров в самом центре и зону, образованную окружающими стенами.

Основываясь на стиле фрагментов керамики, обнаруженных во время раскопок, ученые ориентировочно датировали здание 2000–1700 годами до нашей эры. Это время относится к периоду минойской цивилизации.

Ученые отметили сходство постройки с лабиринтом критского царя Миноса, описанным в древнегреческих мифах. Согласно легенде, в лабиринте жил минотавр — чудовище с телом человека и головой быка.

Специалисты отметили, что «лабиринт» близ Кастелли, скорее всего, использовался для проведения ритуальных пиров с большим количеством еды, вина и других подношений. На это указывает множество костей животных, найденных на месте раскопок.

Ранее археологи нашли в Китае многотонный саркофаг с сокровищами императора Шихуанди.