Спутники обнаружили аномалии за 19 дней до землетрясения в Турции 2023 года

Иранские ученые из Тегеранского университета открыли потенциальный способ раннего прогнозирования надвигающих землетрясений с помощью спутниковых данных. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Applied Geodesy (JAG). Подземные толчки могут выдавать свое приближение множеством аномалий, возникающих в атмосфере, ионосфере и земле незадолго до происшествия.

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Однако эти данные трудно отслеживать из-за их изменчивости. В новом исследовании профессор Мехди Ахундзаде проанализировал информацию с китайского сейсмо-электромагнитного спутника CSES-01 и орбитальной группировки Swarm Европейского космического агентства. Ученый просмотрел данные наблюдений, предшествовавших мощнейшему землетрясению, которое произошло в Турции и Сирии в феврале 2023 года.

Оно унесло более 58 тыс. жизней, миллионы людей остались без крова. Орбитальные аппараты обнаружили аномалии температуры поверхности земли в районе будущей катастрофы за 12-19 дней до первых толчков и необычные процессы в атмосфере за 5-10 дней до землетрясений.

Они касались концентрации водяного пара, метана, озона и угарного газа. Профессор Ахундзаде также изучил аномалии в ионосфере и нашел изменения в плотности и температуре электронов, возникшие за 1-5 дней до землетрясения. Исследователь отметил, что его открытие может помочь создать надежную систему спутникового мониторинга будущих землетрясений. Однако найденные закономерности предстоит проверить на большем количестве случаев.