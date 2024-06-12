IT-эксперт раскрыл, что будет с iPhone в России после новых санкций США

Санкции США, устанавливающие запрет на IT-услуги, касаются российских предприятий и на работу iPhone не повлияют, рассказал РИА Новости гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, при самом худшем развитии на смартфонах откажет iCloud.

Все-таки это не для любого частного лица, но для предприятия. Поэтому я не думаю, что iPhone перестанут работать. В худшем случае перестанет работать iCloud, — уточнил Кусков.



Эксперт добавил, что в России существует множество аналогов американским сервисам, которые ушли из страны. Поэтому пользователи отечественных ресурсов точно могут не переживать из-за санкций, считает Кусков.

Ранее экономист Михаил Беляев рассказал, что санкции, введенные Соединенными Штатами против Мосбиржи, повлияют на предпринимателей. По словам специалиста, западные компании, которые поставляют товары и ожидают выручку в данном случае окажутся в тяжелом положении, так как российская сторона будет просто не в состоянии заплатить им в условленной валюте.