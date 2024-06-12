Тим Кук допустил галлюцинации в работе фирменного ИИ для iPhone

В рамках интервью The Washington Post генеральный директор Apple Тим Кук признался, что, несмотря на все усилия компании, нельзя исключать возможность ошибок в работе системы Apple Intelligence.

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Кук выразил неуверенность по поводу работы ИИ, когда журналист спросил главу Apple, какова его уверенность в том, что так называемый искусственный интеллект Apple Intelligence не будет галлюцинировать, то есть ошибаться и искажать факты.

«Я думаю, что мы сделали все, что могли, в том числе очень тщательно продумали готовность технологии в областях, в которых мы ее используем. Поэтому я уверен, что она будет очень качественной. Но, честно говоря, я бы сказал, что это не 100 процентов. Я бы никогда не стал утверждать, что это 100 процентов», — признался Тим Кук.



С учетом того, что Apple Intelligence работает на базе ChatGPT, которая в свою очередь тоже ошибается, выдавая вымышленные факты за реальные, Apple вряд ли бы могла как-то повлиять на работу языковой модели OpenAI.

Кук также отметил, что выбор OpenAI в качестве партнера был обусловлен подходом компании к вопросам конфиденциальности и наличием лучшей на сегодняшний день модели ИИ.