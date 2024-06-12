Производитель чехлов случайно раскрыл дизайн складного Google Pixel Fold 2

В сети появились изображения смартфонов Google Pixel 9 Pro и складного Pixel Fold 2 в чехлах от компании Thinborne. Об этом сообщает портал GizChina.

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Просочившиеся рендеры раскрывают дизайн еще невышедшего Pixel Fold 2. Судя по всему, новинка, как и первая модель, будет оснащена двумя экранами: складным внутренним размером 7,9 дюйма и внешним на 6,4 дюйма.

Задняя панель второй половины устройства укомплектована крупным прямоугольным блоком камеры, где разместились три датчика и вспышка.

Рендеры не раскрывают какие-либо характеристики Pixel Fold 2, но, по слухам, смартфон получит фирменный процессор Tensor G4, до 16 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Ожидается, что стоимость устройства составит $1799 (около 160 тыс. руб.).

Утечка также подтвердила дизайн Pixel 9 Pro, однако этот смартфон уже не раз был представлен на «живых» фотографиях, в том числе российским изданием Rozekted, которое опубликовало снимки сразу трех устройств серии Pixel 9.

Дата презентации новых смартфонов Pixel 9 и складного Pixel Fold 2 пока остается неизвестной.