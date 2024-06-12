Ученые открыли новый вид огромных хищных птерозавров

Австралийские палеонтологи из Университета Кертин обнаружили новый вид крупных птерозавров, обитавших в поздномеловом периоде около 100 млн лет назад. Летающией рептилии дали имя Haliskia peterseni, или халиския. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

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Основываясь на форме черепа, расположении зубов и форме плечевой кости, команда идентифицировала этот экземпляр как ангангерианцев, группу птерозавров, которые, как известно, жили по всему миру, в том числе на территории современных Бразилии, Англии, Марокко, Китая, Испании и США.

«Имея размах крыльев около 4,6 метра, халиския был грозным летающим хищником», — отметила ведущий автор исследования, доктор Адель Пентланд.



Паленотологи описали найденную нижнюю челюсть, 43 зуба, позвонки, ребра, кости обоих крыльев и часть ноги. Также в окаменелостях сохранились очень тонкие и нежные кости горла, что указывает на мускулистый язык, который помогал халискии поедать рыбу и головоногих моллюсков.