США запретят оказывать России услуги в сфере программного обеспечения и IT

Соединённые Штаты ввели запрет на предоставление услуг в сфере программного обеспечения лицам из Российской Федерации.

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Об этом заявил американский Минфин.

Новые меры предусматривают запрет на предоставление любому лицу на территории Российской Федерации услуг по IT-консалтингу, а также на «облачные услуги».

Решение о новых ограничениях вступит в силу 12 сентября.

12 июня Мосбиржа, Национальный клиринговый центр, Национальный расчётный депозитарий, Российская национальная перестраховочная компания и СОГАЗ подпали под новые антироссийские санкции США.