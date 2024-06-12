В WhatsApp запретили делать скриншоты на iPhone

Разработчики WhatsApp внедрили в мессенджер новую функцию, которая предотвращает создание скриншотов профилей пользователей. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

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Пока что нововведение работает лишь в бета-версии WhatsApp под номером 24.10.10.70 для iPhone. Пользователи этой версии приложения при попытке сделать скриншот чужого профиля теперь видят предупреждение о запрете этого действия.

«Скриншот заблокирован. Чтобы защитить конфиденциальность пользователей WhatsApp, этот снимок экрана был заблокирован», — гласит уведомление.



Данная функция разработана для противодействия распространенной практике мошенников, которые используют фотографии профилей других лиц для обмана их контактов. Хотя новая функция блокирует возможность делать скриншоты, она не сможет защитить профили пользователей от фото, сделанных с экрана одного устройства на камеру смартфона.

Ожидается, что нововведение в ближайшем будущем будет распространено на все версии приложения и для всех поддерживаемых платформ, однако точные сроки развертывания функции не раскрываются.