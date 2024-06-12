HTC выпустила новый смартфон с поддержкой беспроводной зарядки

Компания HTC анонсировала смартфон U24 Pro с субфлагманским чипом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 и OLED-экраном. Об этом сообщает портал GizmoChina.

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HTC U24 Pro оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и закаленным стеклом Corning Gorilla Glass. Какое именно поколение стекла установлено, не уточняется. Спереди также установлена 50-мегапиксельная фронтальная камера и светодиодный индикатор уведомлений.

Новинка получила тройную камеру с основным датчиком на 50 Мп, телеобъективом на 50 Мп с двукратным оптическим зумом и ультраширокоугольным модулем с разрешением 8 Мп.

За производительность HTC U24 Pro отвечает субфлагманский Snapdragon 8s Gen 3, дополненный 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. Аккумулятор емкостью 4600 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 60 Вт, беспроводную на 15 Вт, а также обратную зарядку мощностью 5 Вт.

Среди прочих особенностей HTC U24 Pro отмечают наличие аудиоразъема, NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и подэкранного сканера отпечатков пальцев. Работает устройство под управлением Android 14.

Новый HTC U24 Pro поступил в продажу на Тайване по цене от 18,9 тайваньских долларов (около 52,2 тыс. руб.).

Ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила мощный и недорогой смартфон с двумя селфи-камерами.