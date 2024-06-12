По следам одной космической миссии: экипаж генетически помолодел в космосе

Четыре члена экипажа Inspiration4, первой в истории космической миссии с участием исключительно гражданских лиц, стали генетически моложе во время пребывания в космосе. Это показало исследование ученых. Правда, эффект длился недолго. Теперь исследователи пытаются выяснить, как космическая среда влияет на ДНК человека, сообщает New-Science.ru.

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Напомним: в сентябре 2021 года SpaceX отправила в космос пилотируемый корабль Crew Dragon с полностью гражданским экипажем. Такого в истории мировой космонавтики еще не было: на борту ни одного профессионального космонавта!

Старт ракеты Falcon 9 с Crew Dragon состоялся с космодрома на мысе Канаверал штата Флорида. Спустя примерно 12 минут после запуска пилотируемый корабль отделился от второй ступени ракеты-носителя. После двух включений собственных двигателей Crew Dragon был выведен на орбиту 585 км. Это значительно выше орбиты, на которой летает Международная космическая станция.

В космос тогда отправилась интересная команда. Командир экипажа - 38-летний американский миллиардер Джаред Исаакман, он же спонсор полета, оплативший все четыре места. На борту две женщины: 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсенокс и 51-летняя профессор геологии Сиан Проктор. И еще - 41-летний ветеран ВВС США Кристофер Семброски.

Полет продлился три дня. Как сообщалось, на борту путешественники не только любовались красотами Земли в иллюминаторе, но и проводили научные эксперименты.

Кстати, миссия Inspiration4 носила благотворительный характер и была направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкозаболеваниях. У самого молодого члена экипажа, 29-летней Арсенокс, в 10-летнем возрасте была диагностирована остеосаркома левой ноги. Она прошла 12 циклов химиотерапии и несколько операций по удалению коленной и части бедренной кости. Хейли стала и самой молодой американкой в космосе.

И вот, как пишет издание, Хейли Арсенокс во время пребывания на орбите занималась тем, что брала образцы крови из пальцев и мазки кожи у себя, а также других членов экипажа. После возвращения на Землю и в течение нескольких месяцев после этого проводилась целая серия тестов.

Результаты экспериментов были опубликованы в трех научных статьях в журналах Nature и Nature Communications. Тесты показали, что космическая среда оказывает быстрое и глубокое воздействие на организм человека, которое можно обнаружить в маркерах в крови уже через несколько часов пребывания на орбите.

NASA, JAXA и Европейское космическое агентство уже проводили подобные эксперименты с астронавтами во время длительного пребывания на МКС. Однако миссия Inspiration4 предоставила ученым возможность изучить самые ранние стадии этих вызванных космосом процессов в человеческом организме.

Так что, по мнению ученых, все ближе момент, когда можно будет практически измерить дозу воздействия космоса на организм.

Например, исследователи заметили, что маркеры, указывающие на старение ДНК, уменьшились в космосе, в результате чего ДНК членов экипажа выглядела более молодой и здоровой. Эти маркеры, известные как теломеры, представляют собой колпачки, защищающие хромосомы, которые, как известно, укорачиваются с возрастом и под воздействием факторов окружающей среды и стресса. Однако у участников Inspiration4 теломеры стали длиннее во время космической миссии.

Оказывается, ранее специалисты уже наблюдали удлинение теломер у астронавта НАСА Скотта Келли, когда изучали последствия его годичного пребывания на орбите в 2015 году. Результаты исследования удивили уже тогда, поскольку исследователи ожидали, что из-за высокого уровня стресса, которому подвергается организм в космосе, произойдет обратное.

И тем более неожиданно было увидеть подобные эффекты у членов экипажа Inspiration4 всего через несколько дней пребывания в космосе.

По мнению ученых, это стало защитной реакцией на повышенную радиационную обстановку в космосе. Такие эффекты отмечаются у альпинистов после восхождения на самые высокие вершины мира.

Однако после возвращения астронавтов на Землю теломеры почти сразу же сокращаются и становятся короче, чем были до космического полета. И почему это происходит, пока остается загадкой.

Между тем, укорачивание защитных теломер приводит к повреждению ДНК и делает человека восприимчивым к ряду заболеваний, включая рак, болезни сердца и иммунную недостаточность. Однако исследования показывают, что здоровое питание и восстановительные практики, такие как спортивные занятия, могут помочь хромосомным пробкам восстановиться.

Как и у астронавтов, участвующих в длительных полетах, в организме членов экипажа Inspiration4 наблюдались и другие признаки старения, в том числе увеличение маркеров потери костной, мышечной массы и стресса мозга. Однако в течение шести месяцев эти показатели вернулись к норме.

Исследование выявило и такой интересный момент: большинство показателей здоровья женщин-членов экипажа восстановились быстрее, чем у их коллег-мужчин.