Детям начали запрещать пользоваться WhatsApp

Популярный мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), планирует ввести обязательную проверку возраста для пользователей в некоторых странах. Об этом сообщает издание WaBetaInfo (WBI).

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Нововведение связано с тем, что в Европе был утвержден минимальный возраст для использования интернет-сервисом (13 лет), но в WhatsApp при этом отсутствует необходимый инструмент верификации.

Новая функция предлагает пользователям вводить дату своего рождения, которая будет храниться в секрете и не подлежит изменению после первого ввода. Эта стратегия напоминает аналогичный подход, который ранее был внедрен в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (также принадлежит американской IT-корпорации Meta).

У WhatsApp есть двойной стимул к внедрению подобных изменений. Во-первых, в нескольких американских штатах появляется новое законодательство о проверке возраста. Во-вторых, недавно принятые в Европейском Союзе законы делают приоритетным вопросы безопасности несовершеннолетних в сети.

Точная дата внедрения и детали реализации этой функции пока остаются неизвестными.

Ранее в России захотели блокировать звонки из-за границы по умолчанию.