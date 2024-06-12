Популярный обзорщик назвал лучшие смартфоны среднего класса

В одном из выпусков на YouTube-канале Tech Spurt перечислили самые удачные на сегодня модели смартфонов среднего класса.

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Учтите, что автор канала находится в Великобритании, поэтому рейтинг может не полностью подходить под российские реалии.

Google Pixel 8a. Задняя панель у этого смартфона хоть и сделана из более дешёвых материалов, но матовая. Поэтому на ней не остаются отпечатки пальцев. Также эту модель удобно держать в руке. Процессор у него тот же, что и в Pixel 8 и 8 Pro. Вы получите 7 полных лет обновлений системы и безопасности, приобретая этот телефон. Кроме того, у него крутые камеры.

Samsung Galaxy A55 5G. Благодаря наличию металла в корпусе смартфон ощущается и выглядит так же, как флагманы. В отличие от Pixel у него есть защита от воды и пыли по стандарту IP67. Вы можете также рассчитывать на 5 лет обновлений безопасности.

Samsung Galaxy A35 5G. Альтернатива А55 за немного меньшие деньги. Это тоже водостойкий смартфон с AMOLED-дисплеем, стереодинамиками и приличной оптикой.

Samsung Galaxy S23 FE. Это альтернативный вариант S24. Его имеет смысл приобрести по скидке.

Nothing Phone 2a. Его стоимость начинается от чуть более 34 тысяч рублей. Поддержки беспроводной зарядки у него нет, но вы всё равно получаете множество других функций. В том числе глифы на задней панели.

Nothing Phone 2. Он работает на Snapdragon 8 Gen 1. Также у него немного больше батарея, чем у 2a. Это серьёзный конкурент Pixel 7.

Vivo V30 & Pro. Обычная модель оснащена Snapdragon 7 Gen 3, а Pro — Dimensity 8200. Оба смартфона работают быстро, но под нагрузкой лучше справляется с задачами Pro-версия. Также эти устройства немного греются.

Honor 90. Производитель обещает для него три года программных обновлений. Сам по себе смартфон довольно громоздкий, но памяти у вас будет достаточно. Правда, динамик здесь моно. Мощность поддерживаемой зарядки — 66 Вт.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. Это версия с диагональю 6,67 дюйма и слегка изогнутым экраном. Защита от воды и пыли у него по стандарту IP68. Мощность зарядки здесь — 120 Вт, но поддержки беспроводной зарядки нет. Снимки на основную 200-мегапиксельную камеру получаются обычными.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. У него ниже степень влагостойкости, немного медленнее зарядка. Процессор здесь стоит Snapdragon 7s Gen 2.

Xiaomi 13T. Если у вас есть немного больше денег, то можете купить эту модель. Вы получите 5 лет обновлений безопасности и 4 года обновлений операционной системы. Частота обновления экрана у него — 144 Гц. Мощность зарядки — 67 Вт.

Poco X6 & Pro. На обычной версии стоит Snapdragon 7s Gen 2, на Pro — Dimensity 8300-Ultra. Также есть различия между этими моделями в качестве фото.

Poco F4 GT. Отлично подойдёт для любителей игр. Он оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 1, у него есть также физические триггеры. Мощность зарядки у этого смартфона — 120 Гц.

Poco F6 & Pro. Они получат 3 года обновлений операционной системы и 4 года обновлений безопасности. Естественно, снимки получаются лучше на Pro-версию.