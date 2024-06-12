Xiaomi выпустила мощный и недорогой смартфон с двумя селфи-камерами

В Индии состоялась презентация субфлагманского смартфона Xiaomi 14 Civi с мощным чипом Snapdragon 8s Gen 3 и двойной селфи-камерой. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Новинка оснащается 6,55-дюймовым LTPO OLED-дисплеем, загнутым со всех четырех сторон. Для экрана заявлена динамическая частота обновления изображения от 1 до 120 Гц, яркость до 3000 нит, поддержка HDR10+ и Dolby Vision, ШИМ с частотой 2160 Гц и закаленное стекло Gorilla Glass Victus 2.

В дисплее имеется вырез под двойную фронтальную камеру, которая представлена двумя 32-мегапиксельными сенсорами, способными вести видеосъемку в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду.

Основная камера с оптикой Leica Vario-Summilux представлена 50-мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией, дополненной телеобъективом с двукратным приближением на 50 Мп и ультраширокоугольным модулем с разрешением 12 Мп.

За производительность устройства отвечают субфлагманский чип Snapdragon 8s Gen 3 в паре с оперативной памятью LPDDR5X объемом до 12 ГБ и хранилищем UFS 4.0 объемом до 512 ГБ. Аккумулятор емкостью 4700 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Среди прочих особенностей отмечается наличие стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos, наличие NFC и ИК-порта, поддержки двух SIM-карт и встроенного в дисплей сканера отпечатков пальцев.

Xiaomi 14 Civi продается по цене от 43 тыс. рупий (около 45,8 тыс. руб.) за версию 8/256 ГБ. Появится ли новинка за пределами Индии, пока не уточняется.

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