Маска обвинили в сексуальных домогательствах к подчиненным

Илон Маск состоял в сексуальных отношениях со своими сотрудницами в SpaceX, а одну из них он впоследствии нанял в свою исполнительную команду. Другой женщине миллиардер и вовсе предлагал родить от него ребенка, сообщает The Wall Street Journal.

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По словам женщины, которая получила от Маска неоднократные предложения завести от него детей, из-за своего отказа она не получила повышения зарплаты и даже выслушивала недовольства от бизнесмена относительно ее работы.

Материал The Wall Street Journal основан на переписках, электронных письмах и интервью с более чем 48 людьми, включая друзей и членов семьи пострадавших женщин, а также бывших сотрудников.

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Илон Маск не ответил на запросы журналистов, а директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что истории о сексуальных домогательствах искажают реальное положение вещей в SpaceX и не отражают культуру компании. Она также сообщила, что SpaceX расследует все жалобы на сексуальные домогательства и принимает соответствующие меры.

Как отмечает The Verge, это не первый подобный случай в компании Илона Маска. В 2021 году пять бывших сотрудников SpaceX заявили, что в компании существует «культура сексуальных домогательств». В 2022 году стюардесса частного самолета Маска рассказала, как он обнажился и предложил ей «купить лошадь в обмен на эротический массаж». В этом году бывший сотрудник SpaceX подал в суд из-за сексуального насилия и дискриминации.

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