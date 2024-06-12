Телефон с необычным дизайном и без поддержки приложений оценили в 70 000 рублей

Представлен минималистичный мобильный телефон Light Phone III, который внешне напоминает привычные смартфоны, но им на самом деле не является. Об этом сообщает портал Fone Arena.

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Новинка представляет собой компактный телефон с 3,92-дюймовым матовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+. В Light Phone III имеется только одна камера на 50 Мп с физической кнопкой спуска затвора. Также отмечается, что устройство получило металлическую рамку, сканер отпечатков пальцев, защиту по стандарту IP54 и стереодинамики.

За производительность новинки отвечает чип Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, дополненный 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем на 128 ГБ UFS 2.2. Также в телефоне есть поддержка 5G, NFC, Wi-Fi, USB Type-C и съемный аккумулятор на 1800 мАч.

Light Phone III работает под управлением операционной системы LightOS с черно-белым интерфейсом. Фирменная ОС не поддерживает привычные приложения и ограничена базовыми функциями, такими как звонки и заметки.

Light Phone III предлагается по розничной цене в $799 (около 71,1 тыс. руб.), однако на старте телефон доступен со скидкой в 50%.

Ранее сообщалось, что Nokia выпустила обновленную версию телефона 1999 года с поддержкой YouTube.