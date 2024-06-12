Телефон с необычным дизайном и без поддержки приложений оценили в 70 000 рублей

Вышел компактный телефон Light Phone III с небольшим экраном и сменной батареей
Представлен минималистичный мобильный телефон Light Phone III, который внешне напоминает привычные смартфоны, но им на самом деле не является. Об этом сообщает портал Fone Arena.
Новинка представляет собой компактный телефон с 3,92-дюймовым матовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+. В Light Phone III имеется только одна камера на 50 Мп с физической кнопкой спуска затвора. Также отмечается, что устройство получило металлическую рамку, сканер отпечатков пальцев, защиту по стандарту IP54 и стереодинамики.
За производительность новинки отвечает чип Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, дополненный 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем на 128 ГБ UFS 2.2. Также в телефоне есть поддержка 5G, NFC, Wi-Fi, USB Type-C и съемный аккумулятор на 1800 мАч.
Light Phone III работает под управлением операционной системы LightOS с черно-белым интерфейсом. Фирменная ОС не поддерживает привычные приложения и ограничена базовыми функциями, такими как звонки и заметки.
Light Phone III предлагается по розничной цене в $799 (около 71,1 тыс. руб.), однако на старте телефон доступен со скидкой в 50%.
Ранее сообщалось, что Nokia выпустила обновленную версию телефона 1999 года с поддержкой YouTube.