Путин ратифицировал соглашение с Китаем о создании станции на Луне

Путин подписал закон о ратификации соглашения с КНР о создании лунной станции
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с КНР о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Подписанный им федеральный закон опубликован на портале правовой информации.
Соглашение было подписано 25 ноября 2022 года в Москве и Пекине, отмечается в документе.
28 мая заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил, что в совместном российско-китайском проекте по созданию Международной научной лунной станции примут участие 12 других стран и космических организаций.
В этот день Госдума ратифицировала соглашение между РФ и КНР о МНЛС.
Главной задачей станции станет проведение разноплановых научно-исследовательских работ. Например, исследование и эксплуатация территории Луны, фундаментальные эксперименты и проверка технологий, с возможностью перспективного присутствия человека на естественном спутнике Земли.
Ранее Путин призвал ускорить принятие законов по партнерству с бизнесом в космосе.