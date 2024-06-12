Как новый ИИ Apple Intelligence изменит гаджеты компании

На конференции WWDC Apple анонсировала Apple Intelligence — новый пакет функций ИИ, который появится в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia.

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Основной целью Apple Intelligence является улучшение персональных устройств, делая их более полезными и приятными в использовании.

Новинка предоставит пользователям множество новых возможностей. Языковые инструменты позволят переписывать и корректировать текст в любых приложениях, даже в сторонних, приоритизировать уведомления и сообщения в почте, генерировать ответы на письма и сводить содержание, например, протоколы встреч.

Инструменты для работы с изображениями позволят создавать оригинальные изображения, генерировать эмодзи, удалять ненужные объекты с фотографий и находить нужные снимки в приложении «Фото».

Также можно будет создавать видеоролики из изображений в библиотеке.

Siri станет более понимающей и прощающей ошибки в запросах, сможет выполнять действия на основе контекста, работать с данными на экране и выполнять кросс-приложенческие команды.

Также ассистент получит новый внешний вид с анимацией по краям устройства и возможность ввода запросов с клавиатуры.

Apple также сотрудничает с OpenAI для глубокой интеграции ChatGPT в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia.

Это позволит Siri и инструментам для письма использовать мощь ChatGPT без необходимости иметь учетную запись OpenAI, сохраняя высокие стандарты конфиденциальности Apple.

Apple Intelligence будет доступен на iPhone 15 Pro и Pro Max, iPad с чипами M1, M2 или M4, и Mac с чипами M1, M2 или M3.