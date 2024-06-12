Зарядный кейс новых наушников JBL получил мини-экран

JBL недавно представила наушники Live Flex 3 TWS с 12-мм динамическими драйверами и встроенным сенсорным экраном.

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Следом компания анонсировала модель Live Buds 3, также оснащенную сенсорным экраном на зарядном кейсе. Эти наушники поступят в продажу в Китае по цене $179.

Live Buds 3 оснащены 10-мм драйверами с неодимовыми магнитами и поддерживают пространственное аудио.

Встроенная функция обнаружения уха автоматически приостанавливает воспроизведение, когда вы снимаете наушники, и возобновляет его, когда вы их надеваете.

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Они также имеют активное шумоподавление (ANC) с семью уровнями, которые можно регулировать через приложение JBL Headphones.

Зарядный кейс предоставляет до 30 часов работы (10 часов наушники + 20 часов кейс) и поддерживает быструю зарядку, обеспечивая 4 часа воспроизведения всего за 10 минут зарядки.

Кейс оборудован 1.5-дюймовым цветным LCD-экраном с поддержкой сенсорного управления и возможностью смены обоев.