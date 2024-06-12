Космонавты выполнили очередной этап эксперимента "Плазменный кристалл"

Космонавты на Международной космической станции (МКС) выполнили очередной этап научного эксперимента "Плазменный кристалл" по исследованию плазменно-пылевых кристаллов и жидкостей, передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

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"Выполнил очередную сессию эксперимента "Плазменный кристалл", где исследуются плазменно-пылевые кристаллы и жидкости, изучаются процессы формирования упорядоченных структур заряженных твердых макрочастиц в плазме газового разряда в условиях микрогравитации", - сказал Кононенко.



По его словам, основные задачи эксперимента в период экспедиции - это исследование силы ионного увлечения, действующей на микрочастицы в плазме со стороны направленного потока ионов. Также эксперимент направлен на изучение бинарной смеси в разряде постоянного тока в ловушке, образованной тепловым градиентом.

Кроме того, на МКС исследуют процессы релаксации комплексной плазмы в разных режимах.

"В том числе в комплексной плазме, находящейся под воздействием электрического поля, а также влияния этого поля на остаточный заряд, сохраняемый микрочастицами после релаксации электронной и ионной компонент плазмы", - отметил Кононенко.



В период работы 71-й экспедиции Международной космической станции (МКС-71) планируется проведение четырех исследовательских сеансов эксперимента.