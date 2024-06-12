Samsung Galaxy S24 FE получит камеру времен Galaxy S22

Согласно последним сообщениям, S24 FE будет оснащен тем же 50-Мп основным сенсором ISOCELL GN3, который используется в его предшественниках, включая Galaxy S22, S23 и S23 FE.

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Матрица 1/1,57″ с пикселями размером 1,0 мкм позволяет предположить, что любое улучшение качества фотографий будет в значительной степени зависеть от ПО, а не от аппаратных улучшений. Это может разочаровать тех, кто ожидал значительных улучшений камеры.

Традиционно модели Fan Edition балансируют между производительностью и стоимостью, пишут СМИ. Пока подтверждены только характеристики основных датчиков, 8-мегапиксельная 3-кратная телефото- и 12-мегапиксельная ультраширокоугольная камеры S23 FE могут намекать на аналогичные конфигурации в S24 FE.

Что касается чипсетов, Samsung может использовать новейший Exynos 2400 или выбрать Snapdragon 8 Gen 2, учитывая отсутствие S22 FE и доступного Exynos 2300.