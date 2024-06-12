Путин вручит награды Героям Труда и лауреатам госпремий за 2023 год

Президент РФ Владимир Путин в День России на торжественной церемонии вручит золотые медали Героям Труда и наградит лауреатов государственных премий за прошлый год.

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Церемония пройдет в Большом Кремлевском дворце. Глава государства вручит премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности.

Лауреаты госпремий

Государственные премии являются высшим признанием заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Они вручаются за выдающиеся работы, открытия и достижения, результаты которых обогатили отечественную и мировую науку, культуру, правозащитную деятельность или оказали значительное влияние на эти сферы.

Награда является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен до 10 млн рублей), лауреаты получают диплом, почетный знак и фрачный знак. Госпремии вручаются президентом РФ в торжественной обстановке.

Накануне Путин подписал несколько указов о присуждении государственных премий России. В области науки награды присуждены за исследования в области ядерной энергетики, подходы в лечении опухолей, технологию трансплантации органов. В области искусства премией отмечены мемориалы в память о Великой Отечественной войне и реставрационные работы в музее-заповеднике "Царское село", а в области правозащиты - поддержка семей бойцов СВО.

В научной сфере будут присуждены три премии. Их удостоены глава Курчатовского института Михаил Ковальчук, научный руководитель НИКИ энерготехники Евгений Адамов и советник главы Росатома Владимир Асмолов. Также к награде представлены научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН и член-корреспондент академии Петр Чумаков. Будут награждены и директор Центра трансплантологии им. Шумакова академик Сергей Готье, заведующая Московским координационным центром донорства Марина Минина и президент НИИ скорой помощи им. Склифосовского Могели Хубутия.

Оперный певец Ильдар Абдразаков награжден за вклад в развитие музыкального искусства. Еще одна премия присуждена скульптору Андрею Коробцову и архитектору Константину Фомину - за памятники и мемориалы, посвященные знаковым событиям отечественной истории. А директор музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова и руководитель Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов удостоены премии за вклад в возрождение Царскосельского дворцово-паркового ансамбля.

В области правозащиты награда присуждена руководителю организации "Комитет семей воинов Отечества" (КСВО) Юлии Белеховой. А премии в области благотворительности удостоен исполнительный директор организации "Детские деревни - SOS" Николай Слабжанин.

Награждение Героев Труда

Путин на торжественной церемонии лично вручит и золотые медали "Герой Труда Российской Федерации".

1 мая, в День весны и труда, глава государства присвоил соответствующее звание ряду граждан. Звания Героя Труда были удостоены гендиректор ПО "Севмаш" Михаил Будниченко, первый заместитель гендиректора, главный конструктор ГосМКБ "Радуга" им. А. Я. Березняка Елтуган Сыздыков. Также Героем Труда стали завотделом Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко (Краснодарский край) Людмила Беспалова, водитель разреза "Тугнуйский" в Бурятии Алексей Халмакшинов и машинист мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОК имени А. В. Варичева (Курская область) Владимир Щедов.

Герой Труда Российской Федерации - высшее звание и государственная награда РФ за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Это звание было установлено указом президента РФ 29 марта 2013 года.

День России

Праздник был установлен указом президента России Бориса Ельцина 2 июня 1994 года. Изначально он назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, однако 1 февраля 2002 года, со вступлением в силу нового Трудового кодекса РФ, получил новое название - День России. Он является символом единства и гордости за свою страну, и широко отмечается в каждом регионе праздничными мероприятиями, концертами и салютами.

Государственные премии России традиционно вручаются именно в эту дату. До пандемии 2020 года Путин также устраивал в честь Дня России торжественный прием в Кремле, куда приглашались члены правительства, представители Совфеда и Госдумы, федеральных органов исполнительной и судебной власти. Однако последние четыре года прием не проводился. Как ранее сообщал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства в этом году также не планирует устраивать торжественный прием в Кремле по случаю Дня России.