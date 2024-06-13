Раскрыта тайна странных радиосигналов из космоса

Астрономы Университета Торонто раскрыли тайну происхождения быстрых радиовсплесков (FRB) благодаря новому способу анализа данных эксперимента CHIME. Согласно результатам исследования, опубликованного в The Astrophysical Journal, показало, что поляризованный свет от 128 неповторяющихся FRB, вероятно, исходит из обычных галактик, подобных нашему Млечному Пути, с умеренной плотностью и умеренными магнитными полями.

© Lenta.ru

FRB представляют собой чрезвычайно энергичные всплески радиоволн длительностью в миллисекунды, происходящие от далеких космических источников. Предыдущие исследования сосредоточивались на гиперактивных повторяющихся источниках радиосигналов, возникающих в плотной, намагниченной среде, которые, как предполагается, связаны с магнитарами. Однако только три процента FRB относятся к повторяющимся.

В новой работе ученые проанализировали данные о неповторяющихся радиовсплесках, полученных радиотелескопом CHIME, картирующим интенсивности радиосигналов от скоплений водорода. Для этого был использован новый метод, который учитывает не только яркость FRB, но и угол поляризации электромагнитных волн. Это позволило получить дополнительную информацию о происхождении излучения от FRB и среде, через которую оно прошло.

Ученые зафиксировали загадочный повторяющийся сигнал из космоса

Оказалось, что направление поляризации света от FRB меняется со временем и в зависимости от длины волны, что помогает определить локальную плотность среды и силу магнитных полей, через которую прошли радиоволны. Большинство неповторяющихся FRB возникают в менее экстремальных условиях по сравнению с повторяющимися FRB. Это может свидетельствовать о наличии двух различных популяций FRB или более зрелых версий одной и той же популяции, но с более низкой частотой всплесков.