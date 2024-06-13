Илон Маск заявил, что запретит айфоны в своих компаниях, включая Tesla

Илон Маск сделал резкое заявление относительно техники Apple: он пригрозил запретить ее использование в своих компаниях, включая Tesla. Он пойдет на такой шаг в случае, если Apple интегрирует ChatGPT в свои операционные системы и даст доступ к перепискам и другим личным данным. Маск раскритиковал IT-гиганта и усомнился в том, что OpenAI, с которой Apple договорилась о сотрудничестве, может обеспечить пользователям безопасность.

«Совершенно абсурдно, что Apple недостаточно умна, чтобы создать собственный искусственный интеллект (ИИ), но каким-то образом способна гарантировать, что OpenAI защитит вашу безопасность и конфиденциальность!», — цитируют СМИ заявление Маска в соцсетях. Он пригрозил тем, что заставит сотрудников и посетителей своих компаний сдавать гаджеты Apple на входе, где они будут храниться в «клетке Фарадея», — это специальный контейнер, который блокирует электромагнитное излучение во всем электромагнитном спектре.

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О том, что Apple будет сотрудничать с OpenAI, стало известно несколькими днями ранее. В рамках партнерства планируется интегрировать ChatGPT в операционные системы iOS, iPadOS и macOS, чтобы сделать передовой искусственный интеллект доступным для всех.

В частности, ChatGPT будет использоваться в работе голосового ассистента Siri, для чего нейросети получат доступ к переписке и другой информации, хранящейся на устройстве. Это позволит ИИ лучше понимать контекст и помогать пользователю создавать контент. При этом Apple пообещала, что ChatGPT не будет использоваться без разрешения пользователя и будет работать только на устройстве, не отправляя данные на удаленный сервер.

Между тем, Илон Маск ранее создал компанию-конкурента OpenAI под названием xAI, которая на основе ИИ разрабатывает собственный чат-бот. А ApenAI он обвинил в том, что та работает лишь для того, чтобы увеличить прибыль, «а не на благо человечества».

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