«Хайп и паранойя». Wylsacom развеял страшилки Маска из-за ChatGPT в iPhone

В новых iPhone помимо ИИ появится возможность управления глазами, сказал в эфире НСН Валентин Петухов, отметив, что Илон Маск опоздал на улетающий вдаль «нейросетевой хайп-поезд».

Техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов) в интервью НСН рассказал о главных сюрпризах презентации Apple, посетовав, что ChatGPT и другие «интеллектуальные» новинки не будут полностью доступны даже обладателям iPhone 15 Pro.

Компания Apple представила накануне новую операционную систему iOS 18. В числе главных нововведений система искусственного интеллекта Apple Intelligence, способная генерировать тексты и картинки. Она будет интегрирована с ChatGPT и встроена в компьютеры и мобильные устройства компании.

«То, как это было продемонстрировано, вселяет уверенность, что этим действительно будет удобно пользоваться. На таком уровне пока ни один производитель ничего похожего не показал. Это действительно здорово. Не стали ничего изобретать, где сами не смогли, подключили ChatGPT, Siri поумнела, теперь может многие вещи по системе подсказывать. Докрутили классические вещи: большие языковые модели и все функции по рерайтингу, переписыванию текстов и его компиляций. Огорчает, что это будет работать только на новых устройствах. Даже iPhone 15-го уровня в полном объеме не получат все функции, которые были показаны. Базовые вещи, типа обращения к ChatGPT будут реализованы, но многие вещи останутся недоступны. Также большой вопрос, будет ли это работать на русском языке. Пока очень много вопросов и очень мало ответов, но выглядит очень интересно», - сказал Wylsacom.



При этом он скептически отнесся к опасениям миллиардера Илона Маска, пообещавшим запретить технику Apple в своих компаниях из-за внедрения в нее ChatGPT.

«Маск здесь выступает достаточно большим популистом. Он активно против нейросетей, подписывает обращения и петиции, что искусственный интеллект надо остановить, при этом сам развивает свою нейросеть Grok. Очевидно, что он на этот "хайп-трейн" не запрыгнул даже в последний вагон, и ему обидно, что поезд улетает вдаль без него. Я думаю, что если бы он быстрее сориентировался, его риторика была бы совсем другой. Пока я бы не стал говорить, что нейросети очень повлияют на безопасность. Говорят, что все это зашифровано, никто это прочитать не может, а причин не верить этому я не вижу. Если поддаться паранойе, можно переживать и за информацию, которая хранится в резервных копиях iCloud. Нейросети просто упростят взаимодействие с устройством, и это замечательно», - восхитился блогер.



Среди других новинок презентации Петухов отметил иконки, управление взглядом и калькулятор на iPod.

«В iOS 18 многое изменили в части кастомизации интерфейса, например, можно наконец-то поменять две иконки на экране блокировки. Появилась интересная функция от укачивания: если вас в машине укачивает при чтении текста с телефона, теперь эта опция будет помогать избавиться от неприятных последствий. Добавили отслеживание взгляда, теперь айфоном можно управлять глазами, не трогая его руками. И вот такого очень много, по мелочи добавили огромное количество. Отдельно компания повеселилась над калькулятором, которого 14 лет не было на iPod. Они его добавили и сильно прокачали: теперь можно рисовать от руки различные формулы и уравнения, система будет рисовать графики. Все, кто попробовал, очень довольны. Ну а на "маках" теперь можно вывести на экран как окошко отображение iPhone и полноценно с ним взаимодействовать», - заключил собеседник НСН.



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