Ученые создали батареи изо льда

Ученые из США и Канады создали электрические батарейки изо льда. Пока мощность тока небольшая — всего 0.1 милливатта, но это перспективное направление. Исследователи разработали электрохимические ячейки, которые могут вырабатывать электричество.

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Модель батарейки использует кислоту для создания разницы pH между двумя слоями льда с добавлением некоторых веществ. Заряд в данном случае переносят протоны, движущиеся между слоями из-за разницы кислотности. В качестве электродов использовались сетка и алюминиевая пластина. Все материалы безопасны.

Ученые предполагают, что использование более совершенных материалов позволит повысить мощность батареек. Возможно, в будущем появятся солнечные панели изо льда с добавлением светочувствительных частиц.

Главное преимущество таких батареек — их можно размещать на обширных территориях с холодным климатом, например, на замерзших озерах или полях. Эксперимент также может помочь ответить на вопрос о происхождении жизни. Возможно, РНК, необходимая для возникновения жизни, могла концентрироваться на льду комет или метеоритов.