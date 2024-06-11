Ученые обнаружили иней на самых высоких вулканах Марса

Европейские и американские ученые-планетологи обнаружили на самых высоких вулканах Марса иней, а не замерзший углекислый газ, пишет MIR24.TV. Уточняется, что раньше считалось невозможным образование такого инея, так как на вершинах вулканов относительно высокие температуры.

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По данным издания, водяной лед обнаружили в провинции Фарсида, где находятся 12 больших вулканов и самая высокая вершина Солнечной системы — гора Олимп. Считалось, что иней не мог образоваться из-за того, что там сочетается разреженная атмосфера и солнечный свет. Однако благодаря высококачественным снимкам ученые смогли разглядеть иней голубоватого цвета на северном склоне Олимпа и на дне кальдеры.

Специалисты отметили, что в провинции Фарсида появился уникальный микроклимат во впадинах потухших вулканов из-за необычной циркуляции воздуха. Влажный воздух поднимается с поверхности на большие высоты благодаря ветрам и конденсируется там в виде инея.

Обнаружение воды на поверхности Марса всегда вызывает интерес как с научной точки зрения, так и с точки зрения ее применения для исследований человеком и роботами, — поделились ученые.



Ранее ученые NASA предположили, что на Марсе существуют «поедающие метан» организмы. Такая теория сложилась исходя из данных, которые уже два десятка лет присылает марсоход Curiosity. Приборы космического аппарата улавливают выделяющийся метан в районе древнего кратера Гейл на марсианском экваторе.