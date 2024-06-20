Как обезопасить себя в социальной сети: полезные советы

Каждый, кто хоть немного пользуется социальными сетями, должен заботиться о своей безопасности — мошенники никогда не дремлют. Портал makeuseof.com рассказал, какие ошибки не стоит допускать, если вы дорожите своими персональными данными.

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Не выдавайте приложениям доступ к социальным сетям

Прежде всего, постарайтесь не использовать сторонние приложения, якобы созданные для «лучшего» серфинга по социальным сетям или открывающие премиальные функции без доплаты. Подобные приложения зачастую требуют доступ к учетной записи, и, если вы вчитаетесь в пользовательское соглашение, то заметите, что они также могут получить доступ к фотографиям, перепискам, деталям профиля и другим данным.

Кроме того, различные платформы также предлагают функцию логина при помощи аккаунта от социальной сети. На первый взгляд это безобидная мелочь, но помните, что таким образом вы можете дать доступ к своей странице.

Не оставляйте профиль открытым

Открытая страница в социальной сети видима каждому. Кто угодно может посмотреть ваши фотографии, персональную информацию и все, что вы запостили. Мошенники могут воспользоваться этими данными, например, для создания фейковых профилей и кражи личности, что может поставить под угрозу не только вас, но и ваших близких.

Не разглашайте слишком много персональной информации

Даже при переводе профиля в приватный режим постарайтесь не оставлять слишком много информации о себе. Не говорите свою дату рождения, номер телефона или домашний адрес, т.к. эти подробности легко могут быть использованы для кражи личности. Помимо этого, не делайте фотографии с важными документами, такими как паспорт или банковская карта.

Не забывайте о настройках приватности

Ни в коем случае не стоит игнорировать базовые настройки безопасности. Подберите хороший пароль, который будет сложно разгадать, и подключите двухфакторную аутентификацию, если она доступна. Помимо этого, не храните данные для входа в социальную сеть где-то в Интернете.

Не пользуйтесь социальными сетями на общественных компьютерах

Наконец, вход в социальную сеть на компьютере в интернет-кафе или библиотеке может поставить вас под угрозу. Мошенники часто устанавливают на общественные ПК кейлоггеры — программы, которые сохраняют введенные логины и пароли. Кроме того, если вы просто забудете выйти из своего аккаунта, то к нему получит доступ первый же встречный.