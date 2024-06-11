Древнейшие костяные коньки нашли при раскопках в Северной Осетии

Российские археологи во время обследования погребального комплекса конца III – начала IV веков нашей эры обнаружили древнейшие костяные коньки. Памятник расположен на территории Северной Осетии – Алании и относится к раннему этапу аланской культуры Северного Кавказа.

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Коньки были изготовлены из костей домашних лошадей. В каждом из них имелись отверстия для шнурков – с их помощью коньки прикрепляли к обуви. Изделия находились в могиле молодого человека вместе с другими артефактами.

Всего в захоронении обнаружили 48 предметов, связанных с проведением досуга. Ученые предположили, что костные коньки в древности рассматривались в первую очередь как средство развлечения для детей и молодежи, сообщает «Нижневолжский археологический вестник».

В исторических источниках упоминания о коньках начинаются с XII века. Древние костяные коньки являются редкой находкой для археологов – так, в Швеции нашли четыре таких изделия, датируемые эпохой викингов. Но они «моложе» северокавказских минимум на четыре-пять веков.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области нашли сокровища сарматов. Археологи описали более 200 ценных артефактов.