Ученые заявили о стремительном увеличении сибирских «врат ада»

Ученые из МГУ им. М.В. Ломоносова заявили, что термокарстовая впадина в Верхоянском районе Якутии, прозванная сибирскими вратами в ад, стремительно увеличивается. Об этом пишет журнал Atlas Obscura.

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Исследователи использовали спутниковые снимки, дистанционное зондирование и лабораторные образцы, собранные на местности, чтобы оценить масштабы расширения впадины, известной в науке как Батагайский кратер. Результаты исследований они опубликовали в научном журнале Science Direct.

Причиной стремительного увеличения кратера ученые назвали таяние вечной мерзлоты. Оно вызвано потеплением, наблюдаемым в Верхоянском районе: температура воздуха здесь долгое время превышает средние показатели. По новым данным, лед отступает со скоростью 5-15 метров в год. Ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН Никита Тананаев, не принимавший участия в исследовании, заявил, что такими темпами Батагайский кратер за ближайшие два десятилетия поглотит соседнюю долину.

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По словам ученых, расширение «врат ада» также может изменить местную речную систему. Уже сейчас таяние мерзлоты усиливает эрозию берегов реки Батагай, что в свою очередь негативно влияет на реку Яна — главную водную артерию окрестностей.

Сотрудник кафедры криолитологии и гляциологии МГУ Александр Кизяков подчеркнул, что увеличение кратера способно спровоцировать выброс парниковых газов. Уже сейчас таяние мерзлоты высвобождает из впадины четыре-пять тысяч тонн органического углерода. Все это может привести к очередному изменению климата в районе.

Тем не менее авторы исследования отметили, что Батагайский кратер не сможет увеличиваться бесконечно. Как они пишут, таяние вечной мерзлоты практически достигло коренных пород, лежащих в основании кратера. Таким образом, впадина может расти только по краям и вверх по склону, пока не столкнется в этих направлениях с другими коренными породами. Более того, увеличение «врат ада» может остановиться. Для этого местная температура должна вернуться к норме.

Батагайский кратер был обнаружен в 1991 году. В прошлом году «врата ада» удалось снять с дрона. Для ученых эта впадина является важнейшим источником информации об истории планеты, так как позволяет увидеть, каким было строение почвы сотни и даже тысячи лет назад. С ее помощью исследователи также изучают процессы деградации вечной мерзлоты.

Ранее сообщалось, что в пещере в Таиланде обнаружили неизвестное существо с клыками в виде клинков. Биологи-эволюционисты из МГУ им. М.В. Ломоносова помогли классифицировать существо: оно оказалось представителем не известного науке ранее вида пещерных змей.