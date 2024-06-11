Компания Pophouse хочет создать голограмму Элвиса для живых выступлений

Компания Pophouse ведет переговоры с Sony Music и Authentic Brands Group (ABG), владеющими правами на музыку и образ Элвиса Пресли, для создания его голограммы для живых выступлений. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, переговоры между шведской Pophouse, Sony Music и ABG были сосредоточены на коммерческом партнерстве, а не на продаже музыкальных прав или интеллектуальной собственности. По словам источников, сделка еще не достигнута.

Pophouse, Sony Music и ABG отказались от комментариев.

Pophouse до этого приобрела права на музыку группы KISS, планируя сделать голографические аватары группы для живых выступлений. Компания также проводит голографические концерты группы ABBA.