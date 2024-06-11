Илон Маск хочет запретить устройства Apple

Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск предупредил в социальной сети X, что запретит устройства Apple в своих компаниях после внедрения в них технологии искусственного интеллекта OpenAI.

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«Если Apple интегрирует OpenAI на уровне ОС, то устройства Apple будут запрещены в моих компаниях. Это неприемлемое нарушение безопасности», — пояснил предприниматель.



Маск считает абсурдным то, что Apple не может создать собственный искусственный интеллект, при этом обещая обеспечить безопасность данных при взаимодействии с OpenAI, «не понимая», что случится с данными при передаче.

Заявление было сделано после того, как накануне Apple на конференции разработчиков WWDC 2024 представила набор функций на базе искусственного интеллекта для iPhone и Mac, а также объявила о интеграции ChatGPT в голосовой помощник Siri.

Также компания представила обновленную версию операционной системы macOS, которая получила название Sequoia, одним из главных нововведений которой является возможность транслировать экран смартфона на дисплей компьютера без необходимости доставать его из кармана.

Ранее Apple представила новую операционную систему для iPad.