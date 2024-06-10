Амстердам перестанет использовать китайские камеры

Член городского совета Амстердама по вопросам политики в области информационных и Коммуникационных технологий Александр Шольтес заявил, что амстердамский муниципалитет прекратит использование камер, произведенных в Китае, «из-за опасений относительно прав человека и шпионажа». Об этом сообщает NL Times.

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В письме городскому совету Шольтес подчеркнул, что китайские камеры планируют вывести из эксплуатации в течение 5 лет.

В публикации отмечается, что в текущий момент в Амстердаме для выполнения различных муниципальных задач используются 1280 китайских камер, в том числе для наружного наблюдения или отслеживания движения транспорта на дорогах.

Шольтес считает, что существуют опасения по поводу возможной причастности китайских производителей камер к нарушениям прав человека в Китае, в том числе уйгуров.

До этого стало известно, что Россия и Китай выступили против политизации правовой повестки и политики двойных стандартов. В совместном заявлении двух стран отмечается, что РФ и КНР совместно противодействуют политизации правозащитной повестки.