Найдены записи выживших в Помпеях

Археолог Стивен Л. Так сообщил о найденных записях жителей города Помпеи, уничтоженного в 79 году нашей эры в результате извержения Везувия. До последнего времени считалось, что выжить удалось единицам горожан, но новые данные говорят, что спаслось несколько сонет, а то и тысяч человек.

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Рассказ ученого опубликовал ресурс Phys.org. Как известно, в 79 году Везувий погубил древние города Помпеи и Геркуланум. Оба были уничтожены, жизнь в них так и не возродилась.

Помпеи и Геркуланум были двумя богатыми городами на побережье Италии, расположенными к югу от Неаполя. Считается, что в Помпеях проживало около 30 000 человек, в Геркулануме - около 5000 человек. Оба города владели крупными флотами, что уже намекает на то, что часть горожан могла спастись.

"Извержение продолжалось более 18 часов, - пишет Стивен Так. - Человеческие останки, найденные в каждом городе, составляют лишь часть их населения. Многие предметы, которые мы могли бы найти в пепле там, где они лежали, на самом деле исчезли. Например, повозки и лошади исчезли из конюшен, корабли пропали из доков, а "сейфы" были очищены - в них не осталось денег и драгоценностей".



По мнению ученого, все это говорит о том, что многие, если не большинство, жителей могли спастись. Чтобы найти таких людей, исследователь использовал римские имена, уникальные для Помпей и Геркуланума, такие как Нумерий Попидий и Авл Умбриций.

Затем по архивным источникам ученый начал искать людей с такими именами, которые жили в близлежащих общинах в период после извержения. На исследование ушло восемь лет, ученый изучил десятки тысяч римских надписей, в том числе на стенах и надгробиях.

"Я нашел свидетельства о более чем 200 выживших в 12 городах, - пишет исследователь. - Все они находились в основном на территории, которую контролировали Помпеи, но располагались, как правило, располагались к северу от Везувия, за пределами зоны наибольшего разрушения".



Это говорит о том, что большинство выживших горожан далеко не бежали, а остались жить поблизости от погибшего города. Возможно, они остановились у своих родственников и знакомых. Не исключено также, что эти люди посещали Помпеи в поисках своих вещей, оставленных в спешке, возможно, имелись мародеры.

"Некоторые семьи, которым удалось сбежать, продолжили процветать в своих новых общинах, - сообщает автор исследования. - Семья Калтилий переселилась в Остию - в то время крупный портовый город к северу от Помпеи. Там они основали храм в честь египетского божества Сераписа, который был популярен в портовых городах, где доминировала торговля зерном".



Удалось узнать, что члены семьи Калтилий связывали себя узами брака с другой семьей беженцев из Помпей - Мунатиусов. Вместе они создали одну богатую и успешную большую семью.

Следы беженцев были найдены и в Путеоли, втором по загруженности портовом городе римской Италии. Сегодня он называется Поццуоли. Сюда, например, переселилась семья Авла Умбриция, торговца гарумом - популярным рыбным соусом.