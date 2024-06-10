Apple обвинили в нарушении закона о конкуренции

Антимонопольный регулятор Турции — Совет по конкуренции — приступил к расследованию в отношении американской компании Apple Inc., информирует ТАСС. Такие меры приняты в связи с подозрением Анкары в нарушении закона о конкуренции в части запрета на сторонние платежные инструменты в App Store.

Разработчикам приложений запрещается информировать своих пользователей внутри приложения о других каналах оплаты, например о веб-сайте разработчика. Из-за этого запрета необходимо выяснить, ограничена ли возможность потребителей получать доступ к лучшим, более выгодным, вариантам, — отметили в совете.



Уточняется, что пользователи не знают о существовании альтернатив и разнице между ценой внутри приложения и ценой вне его. По данным регулятора, Apple ограничивает разработчиков в том, какую именно систему оплаты они могут использовать. Для покупок в приложениях требуется собственная платежная система, благодаря которой Apple получает 30% комиссии от выполненных транзакций. Регулятор планирует выяснить, устраняет ли компания за счет такой политики «свободу выбора для разработчиков», а также не препятствует ли это проникновению других платежных систем в экосистему Apple.

Ранее компании пришлось извиняться за рекламу нового iPad Pro, на котором уничтожаются музыкальные инструменты. Сожаления выразил вице-президент Apple по маркетингу Тор Мирен.