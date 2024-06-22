Простые предметы для мобильной съемки: как прокачать свой навык фотографа

Хорошие фотографии не сложно снимать на мобильную камеру — достаточно лишь выбрать подходящий объект для практики. Портал makeuseof.com поделился советами о том, какие вещи можно снимать, если вы хотите поднатореть в фотографии.

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Еда

Еда — отличный объект для практики фотографий на смартфоне. На ней можно хорошо натренировать умение подбирать композицию и ракурсы съемки, а также освещение и симпатичные цвета ингредиентов Совет для новичков: фотографии сверху и сбоку — одни из лучших.

Здания

Архитектурная фотография — еще одна хорошая отправная точка для «прокачки» мобильных фото. Современные здания отлично получаются на фотографиях благодаря гладкой текстуре; если вы находитесь в районе, где стоит много монолитных высоток, попробуйте просто направить камеру вверх. Помимо этого, можно фотографировать уникальные детали сооружений — например, окна и двери.

Бытовые гаджеты

Съемка планшетов, компьютеров, смартфонов и каких бы то ни было других бытовых гаджетов помогает тренироваться в выборе подходящего фона. Постарайтесь найти какой-нибудь интересный задний план: например, попробуйте сфотографировать свои умные часы в тренажерном зале, чтобы было видно спортивную обувь и беговую дорожку.

Текстуры

Фотографирование предметов со сложной текстурой может немного нивелировать недостатки мобильной камеры, особенно если делать снимки с близкого расстояния. В качестве объектов подойдут вязаные пледы или свитера, лужайки трав, кирпичные кладки и даже облака.

Деревья

Прогулки на природе редко разочаровывают; если обращать внимание на окружение, то можно заметить, как деревья реагируют на смену времен года. Благодаря этому они могут стать отличным объектом для съемки: осенняя листва и снежные шапки на голых деревьях выглядят особенно зрелищно.