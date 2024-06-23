Самые частые ошибки фотографов-новичков и как их избежать

Фотографы-любители часто любят накладывать на свои фото порядком избитые фильтры и эффекты, которые чаще делают картинку хуже, а не лучше. Портал makeuseof.com рассказал о самых частых ошибках новичков и том, как их можно избежать.

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Тяжелое виньетирование

Грамотное использование эффекта виньетки позволяет сместить фокус изображения на главный объект. Однако многие фотографы-новички зачастую перебарщивают, из-за чего конечная картинка смотрится неаккуратно. Постарайтесь накладывать виньетирование в меру, иначе человек просто не поймет, на что нужно обращать внимание на фотографии. Попробуйте держать значение эффекта между 15 и 20.

Черно-белый фильтр

Черно-белый фильтр порой создает крайне выразительные фотографии, но стоит помнить, что уменьшение насыщенности цветов не делает каждое изображение лучше по умолчанию. Как и цветная фотография, черно-белые снимки — это самостоятельный жанр, в котором можно совершенствоваться годами. Поэтому лучше попробуйте поэкспериментировать с монохромным эффектом в цвете.

Перенасыщенные цвета

Перенасыщение цветов — одна из самых распространенных ошибок при ретуши фотографии. Повышение насыщенности определенных цветов порой тоже бывает плохой идеей. Да, иногда этот параметр позволяет выделить специфические объекты на фото, но стоит хоть немного ошибиться — и в итоге краски начинают выглядеть неестественными.

Матовый эффект

Матирование фотографий уже довольно давно считается избитым приемом. Этот эффект подчеркивает тени, благодаря чему фотография приобретает более мрачные тона, и он довольно хорошо работает с высококонтрастными изображениями. Но в остальных случаях матирование часто делает фото хуже — тени желательно оставлять нейтральными.

Мягкие тона

Еще один популярный тренд — добавление слишком мягких тонов там, где они не нужны. Зачастую это делается при помощи изменения баланса белого в сторону желтых оттенков или цветовой градации. Мягкость хорошо работает в фотографиях, стилизованных под пленку, и на картинках, где и так много желтого света. Однако в любой другой ситуации стоит выдерживать нейтральный баланс белого.

Слишком высокая четкость

Наконец, повышенная четкость фотографий — одна из наиболее классических ошибок. Да, понятно, что хотелось бы видеть красивые изображения в максимальной четкости, но иногда это придает картинке довольно странный вид. Попробуйте вместо этого настроить резкость.