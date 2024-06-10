В Microsoft прокомментировали слухи о портативном Xbox

На презентации Xbox Games Showcase 2024 были представлены три новые модели Xbox Series X и S, однако полноценная портативная консоль Xbox, о которой часто говорили инсайдеры, была проигнорирована. После мероприятия редактор IGN Райан Маккеффри задал главе Microsoft Gaming Филу Спенсеру вопрос о разработке такого устройства. Топ-менеджер не подтвердил и не опроверг эту информацию, но отметил «потрясающее будущее Xbox в области аппаратного обеспечения».

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Фил Спенсер заявил, что его «невероятно радуют достижения команды Xbox и то, какую работу она проделывает с разными форм-факторами, разными способами наслаждаться играми». Когда его спросили о том, каким может быть гипотетический вариант портативной консоли Xbox, Спенсер отметил важность локального запуска игр и выразил симпатию к устройствам Steam Deck, Lenovo Legion GO и ASUS ROG Ally.

Видео встречи с Филом Спенсером было размещено на сайте IGN, где издательство отметило, что «он почти подтвердил портативную консоль Xbox». Несмотря на отсутствие официальных заявлений, поведение и слова Спенсера дают основания предположить, что Microsoft действительно планирует выход на рынок портативных консолей.

Ранее на Xbox Games Showcase показали первый трейлер Call of Duty: Black Ops 6.