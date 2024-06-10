Уникальную окаменелость тираннозавра-подростка нашли в США

В Северной Дакоте обнаружили крайне редкую окаменелость – останки тираннозавра-подростка. Находка позволит ученым лучше понять, как росли древние хищники.

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Кости были найдены тремя детьми во время прогулки по району Хелл-Крик-Бэдлендс. Сначала они подумали, что они принадлежали утконосому динозавру, и отправили фотографию младшему куратору Денверского музея природы и науки Тайлеру Лайсону.

Лайсон организовал раскопки, в которых приняли участие как эксперты, так и добровольцы. Ученые определили, что кости принадлежали молодому тираннозавру, погибшему на месте 67 миллионов лет назад.

Палеонтологи подчеркнули, что молодые особи тираннозавров встречаются крайне редко. Размер берцовой кости образца составил 82 см (у взрослой особи – 112 см). На момент смерти тираннозавру было 13-15 лет. Он весил около 1630 кг, длина от носа до хвоста составляла около 7,6 м, высота – около 3 метров.

«Удивительно, как тираннозавр рекс мог вырасти из детеныша размером с котенка во взрослого хищника ростом 40 футов (12 метров) и весом 8000 фунтов (3,6 тонн), с которым мы знакомы», – отметили ученые.



Исследователи пока не знают, какой образ жизни вели молодые тираннозавры. Подобные открытия могут предоставить важную информацию о ранних этапах их развития, когда, вероятно, происходил самый быстрый рост, сообщает The Independent.

Ранее считалось, что тираннозавры обладали развитым мозгом. Но ученые поставили эту гипотезу под сомнение.