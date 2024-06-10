Кости самой маленькой человекообразной обезьяны нашли в Германии

На юго-востоке Германии обнаружили окаменелости самой маленькой известной человекообразной обезьяны. Она весила около 10 кг.

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Два окаменевших зуба и одну коленную чашечку нашли в глиняном карьере Хаммершмиде. Ученые пришли к выводу, что останки принадлежат ранее неизвестному виду, которому присвоили название Buronius manfredschmi.

Находку датировали периодом позднего миоцена – 11,6 млн лет назад. Крошечная обезьяна была не единственным гоминидом, жившим на территории современной Германии в то время. Ранее ученые обнаружили останки Danuvius guggenmosi – человекообразных обезьян, ходивших на двух ногах.

Исследования показали, что эти обезьяны вели разный образ жизни. Buronius manfredschmi карабкались по деревьям и питались мягкой пищей, такой как листья. У Danuvius guggenmosi была прямая осанка, свидетельствующая, что большую часть времени они проводили на земле. Поскольку эти виды занимали разные экологические ниши, то они не конкурировали между собой за ресурсы.

Ученые отметили, что некогда Европа являлась домом для нескольких видов человекообразных обезьян. Но все они вымерли 11,63 – 5,33 млн лет назад. Вероятно, причиной стали глобальные изменения климата и окружающей среды – около 9 млн лет назад леса Европы исчезли, а вместо них появились луга. Сейчас человекообразные обезьяны обитают в естественной среде только в тропических лесах Центральной Африки и Юго-Восточной Азии, сообщает PLoS ONE.

Ранее сообщалось, что ученые реконструировали облик древнего «человека-дракона». Его череп нашли в Китае.