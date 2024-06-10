Ученые уловили странный повторяющийся сигнал из космоса

Ученые из Австралии зафиксировали странный повторяющийся сигнал из космоса, который может исходить как от необычной нейтронной звезды, так и от белого карлика. Об этом рассказали исследователи Маниша Калеб и Эмиль Ленк в статье для издания Conversation.

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Сигнал зарегистрировал телескоп в австралийском штате Западная Австралия. По словам исследователей, радиотранзиент не похож на что-либо, фиксированное учеными ранее. Он не только имеет цикл продолжительностью почти в час, что дольше, чем у других нейтронных звезд, но и ведет себя необычно.

«В течение нескольких наблюдений мы видели, как он иногда испускает длинные яркие вспышки, иногда быстрые и слабые импульсы, а иногда вообще ничего не испускает», — подчеркнули ученые.



Известно, что схожие сигналы могут испускать нейтронные звезды. При этом считается, что их цикл не может быть столь длительным. Также источником может быть белый карлик или необычная двойная система из пока незафиксированных телескопами звезд.