Эксперты объяснили, возможно ли использование молнии как климатического оружия

Сообщения о том, что удары молний начали использовать как климатическое оружие, – это не более чем конспирологические версии. Последние случаи с одновременными ударами молний в разных городах России – это совпадение, объяснил климатолог Андрей Киселев Общественной Службе Новостей.

© Газета.Ru

«Если [климатическое оружие] и существует, то есть куда более эффективные виды оружия. С моей точки зрения, конспиративные версии имеют место быть, но доверять им не следует», — отметил специалист, добавив, что грозы, как правило, наблюдаются в отдельных регионах в одно и тоже время года.



На минувшей неделе так совпало, что грозы были сразу в нескольких местах, добавил климатолог. Затем, по его мнению, СМИ начали об этом активно писать, создавая видимость того, что молнии атакуют россиян часто.

Киселев привел лесные пожары в качестве примера того, что угроза молний преувеличена. Несмотря на то, что многие люди считают грозы основной причиной лесных пожаров, на практике это случается лишь в 10% случаев. В основном лесные пожары происходят по вине людей, заключил климатолог.

Напомним, на прошлой неделе в Москве молния ударила в детский велосипед и полностью его расплавила – ребенок чудом не пострадал. Одновременно с этим от молнии загорелось здание центра развития ребенка «Детское посольство», из-за чего 19 воспитанников были эвакуированы.

Ранее спасатели объяснили россиянам, как избежать удара молнии в грозу.