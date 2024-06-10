Создан первый портативный 3D-принтер размером с монету

Исследователи из Массачусетского технологического института и Техасского университета в Остине создали первый портативный 3D-принтер на базе чипа размером с монету. Исследование опубликовано в журнале Light: Science & Applications.

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Принтер представляет собой миниатюрное устройство, состоящее из фотонного чипа миллиметрового масштаба, который испускает реконфигурируемые световые лучи в резервуар с жидкой смолой, затвердевающей при воздействии видимого света.

Прототип чипа не имеет движущихся частей, но вместо этого полагается на массив крошечных антенн толщиной 160 нанометров. Ускоряя или задерживая оптический сигнал по обе стороны антенной решетки с помощью модуляторов на основе жидких кристаллов, чип может перемещать луч света в определенном направлении.

В настоящее время чип способен рисовать двухмерные узоры, однако в долгосрочной перспективе ученые планируют создать систему, в которой фотонный чип будет находиться на дне емкости со смолой и генерировать узоры в объеме, «печатая» трехмерный объект.

Портативный 3D-принтер позволит врачам создавать индивидуальные компоненты медицинского оборудования или позволяя инженерам быстро создавать прототипы.