Ученые: совместное прослушивание музыки приносит больше удовольствия

Прослушивание музыки с другими людьми, даже онлайн, может значительно увеличить удовольствие от процесса. Об этом говорится в свежем исследовании в области нейронауки и психологии, опубликованном в журнале iScience.

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Международная команда ученых провела три эксперимента, пишет PsyPost. В первом участвовало 52 жителя США: они слушали отрывки из поп-рок-песен в одиночку, в небольшой группе и в группе крупнее в виртуальной среде. Взаимодействие с другими людьми отображалось в виде карты, на которой специальными точками отмечены слушатели. После каждого фрагмента участники оценивали уровень своего удовольствия, интереса и другие эмоции, такие как радость или печаль.

Во втором эксперименте было задействовано 111 жителей Франции. Они слушали не только поп-рок, но и другие жанры. В конце исследователи проверяли социальное поведение участников: захотят ли они перевести деньги другим людям или некоммерческим организациям.

Третий эксперимент был посвящен классической музыке. 75 участников из Франции слушали музыкальные отрывки в одиночку и в небольшой группе. На следующем этапе они выполняли специальные задания, предназначенные для того, чтобы на короткое время отвлечь их внимание. Затем участники проходили тест на память, который оценивал, как они запомнили фрагменты.

Выяснилось, что участники сообщали о более высоком уровне удовольствия от совместного прослушивания, даже в онлайн-режиме.

«Одной лишь мысли о связи с кем-то, без какого-либо прямого взаимодействия, было достаточно, чтобы увеличить испытываемое удовольствие. Так, у участников была лишь иллюзия, что они слушают одну и ту же музыку одновременно с другими, созданная через разные отметки на карте», — отметили ученые.



Кроме того, в виртуальном коллективе люди становились более щедрыми и охотнее переводили средства другим слушателям (но при этом не в НКО, что может объясняться спецификой задания). Третий эксперимент также показал, что участники, которым больше понравилась музыка, лучше узнавали отрывки во время теста.

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