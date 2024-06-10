Ученые обнаружили у животных признаки сознания

Некоторые животные обладают признаками сознания, что давно доказано учеными разных стран. В частности установлено понимание домашних животных человеческой речи, интонаций и реагирования на команды и какие-то слова и выражений.

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На этот раз исследователи доказали, что сознанием обладают млекопитающие, птицы, а также моллюски и членистоногие. По мнению директора Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академика РАН, нейрофизиолога Константина Анохина, все позвоночные обладают сознанием из-за того, что у них есть нервная система, и она достаточно развита.

Он отметил, что рыбы, рептилии, членистоногие и прочие виды фауны могут понимать и осмысливать свои действия. Анохин пояснил, что перед учеными стоит задача: как определить границу между сознанием и неосознанностью действий, передает РИА Новости.

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Ученые выяснили, что собаки могут почувствовать приступ ПТСР по запаху. Они сделали выводы, что нос животных способен определять разный набор выделяющихся ЛОС. Специалисты отметили, что одна собака почувствовала кортизол, а другая — адреналин.