Названы хорошие альтернативы свежеанонсированному iPad Air

Новый iPad Air 2024 года от Apple удивляет своим M2 и новой 13-дюймовой моделью по цене от $ 599. Однако есть несколько «убедительных альтернатив», которыми поделились Gizchina.

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iPad Pro (2024): благодаря M4 и OLED-дисплею iPad Pro предлагает высочайшую производительность и хорошое изображение. Он выпускается в 11- и 13-дюймовых версиях. Несмотря на более высокую цену, он идеально подходит для пользователей, у которых есть чуть больше денег.

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Pad Air (2022): предыдущая модель с M1 по-прежнему остается мощным вариантом, пишет издание. Она легко справляется с повседневными задачами и даже поддерживает Apple Pencil 2 и Magic Keyboard. Это отличный выбор для тех, кто ищет функциональный iPad, не нуждающийся в новейших функциях.

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iPad (2022): планшет 10-го поколения предлагает больший дисплей, Touch ID и фронтальную камеру. Работающий на чипе A14 Bionic, он подходит для потребления медиа и выполнения базовых задач, что делает его вполне бюджетной альтернативой.

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OnePlus Pad: этот Android-планшет выделяется уникальным дизайном, продолжительным временем автономной работы и плавной производительностью. Он оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 9000 и хорошо поддерживает многозадачность.

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Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus: этот планшет с 12,4-дюймовым дисплеем и частотой обновления 90 Гц обеспечивает плавную визуализацию и хорошую производительность благодаря чипсету Exynos 1380. Samsung DeX позволяет работать с планшетом как с настольным компьютером, что тоже делает его неплохой альтернативой.