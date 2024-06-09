На обратной стороне Луны впервые нашли отрицательные ионы
Европейское космическое агентство (ЕКА) сделало важное открытие, впервые обнаружив отрицательные ионы на лунной поверхности. Данные были получены прибором ЕКА, установленным на китайском лунном зонде Chang’e-6. Этот прибор измеряет отрицательные ионы, образующиеся при взаимодействии поверхности Луны с солнечным ветром — постоянным потоком радиации и частиц от Солнца.
В отличие от Земли, Луна не имеет магнитного поля. Когда солнечный ветер ударяет по Луне, он поднимает вторичные частицы. Если положительно заряженные частицы измерялись и раньше, то отрицательные ионы, будучи короткоживущими, до сих пор не были обнаружены методами с орбиты.
Миссия «Чанъэ-6», включавшая сбор образцов с дальней стороны Луны, является историческим достижением, поскольку это первый случай получения образцов из этого региона.
После успешного сбора и хранения лунных образцов аппарат «Чанъэ-6» вновь стартовал, чтобы вернуть эти образцы на Землю. Эти образцы, которые, как ожидается, приземлятся к 25 июня, могут дать решающее представление о разительных различиях между ближней и дальней сторонами Луны и, возможно, пролить свет на лунную вулканическую активность и состав земной коры.