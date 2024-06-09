Ученые предупредили о нашествии уссурийского полиграфа

Ученые-энтомологи Сибирского федерального университета предупредили, что зафиксировано проникновение инвазионного чужеродного короеда — уссурийского полиграфа (Polygraphus proximus Blandford) через Сибирь на Урал и в приграничные области Казахстана, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

Исследователи пояснили, что на Дальнем Востоке, в своем природном ареале, короед является фоновым видом, насекомые нападают на ослабленные и ветровальные пихты.

По их словам, дальневосточные виды деревьев за долгие века выработали природные механизмы защиты от вредителя.

В Сибири и на Урале, отметили специалисты, уссурийский полиграф «проявил себя как агрессивный вредитель, способный осваивать здоровые деревья нового для него кормового растения — пихты сибирской».

Доктор биологических наук Наталья Кириченко пояснила, что сибирская пихта оказалась беззащитной перед этим видом насекомых.

По ее словам, необходимо принять срочные меры по сдерживанию дальнейшего распространения вредителя в российские регионы.