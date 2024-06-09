HTC решила вернуться на рынок смартфонов

Тайваньская технологическая компания HTC опубликовала на официальной странице в соцсетях рекламу нового смартфона, который в ближайшее время будет представлен пользователям, пишет портал HotHardware.

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Эксперты предположили, что 12 июня HTC покажет модель U24 Pro, так как данные о ней уже попадали в интернет. Гаджет, по их мнению, получит SoC Snapdragon 7 Gen 3, 12 ГБ ОЗУ и экран Full HD+.

По данным портала, публикация собрала за считанные дни 7900 лайков и 1700 репостов, ее посмотрели свыше 866 тыс. раз.

Журналисты отметили, что такие высокие цифры обусловлены тем, что у компании богатая история в сегменте гаджетов.

В частности, HTC выпустила такие модели, как HTC Dream, One M7 и M8. В дальнейшем, на фоне конкуренции с Samsung и Apple, компания была вынуждена уйти с рынка.