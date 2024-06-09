Биолог сообщил, на каком расстоянии клещ чувствует человека

У паукообразных для этого есть сенсоры.

Евгений Волчев также перечислил уязвимые участки тела для укусов. Членистоногие присасываются к местам с тонкой, «нежной» кожей. В ряде случаев им требуется две минуты, чтобы взобраться от ступни к спине. Об этом эксперт рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Отсутствие травы не является гарантией отсутствия клещей. Клещ попал на прокормителя, то есть на позвоночное, он приступает к поиску места для присасывания. В этом ему помогает множество сенсорных механизмов, которые у него есть на теле, всевозможные волоски, хеты. Если говорим о человеке, клещ обычно движется снизу вверх. Передвижение его довольно быстрое. Они подстерегают позвоночных, к которым относится человек. Обитают обычно на растительности, но иногда просто и на поверхности листового опада в лесу. Он сразу приступает к месту для присасывания, обычно места с условно «нежной» кожей. Он не присосётся к подошве, но иногда они присасываются к голени, где кожа не очень-то и нежная. Орган Галлера — это особое образование, которое у них на передних концах ног. Не совсем корректно сравнивать с собачьим носом, он гораздо чувствительнее, чем собачий нос. Условно говоря, человека клещ может почувствовать за два километра. Когда появляется где-то поблизости позвоночное, оно всегда выделяет в среду множество соединений, в том числе с поверхности кожи. Моментально, как только буквально отдельные молекулы попадают на орган Галлера, клещ ориентируется по направлению к позвоночному. Как только происходит касание, лёгкое касание шерстью, одеждой, клещ моментально прицепляется передними лапками. Он сразу приступает к присасыванию».



Ранее вирусолог дал 7-10 дней на принятие мер по ликвидации последствий укуса энцефалитного клеща. К врачам нужно обращаться как можно скорее. Не исключено, что доктора назначат иммуноглобулин.