Обнаружено живое существо, которое способно прожить до 15 тысяч лет

В ходе 45-дневной исследовательской экспедиции в зону Кларион-Клиппертон между Мексикой и Гавайями в восточной части Тихого океана была найдена чашеобразная стеклянная губка, которая может прожить более 15 тысяч лет. Об этом рассказали ученые в журнале Phys.

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— Нам нужно больше знать об этой среде, чтобы иметь возможность защитить виды, живущие здесь. Сегодня 30 процентов этих районов находятся под охраной, и нам нужно знать, достаточно ли этого, чтобы гарантировать, что эти виды не находятся под угрозой исчезновения, — цитирует эколога Гетеборгского университета Томаса Дальгрена Phys.



Во время экспедиции также были обнаружены прозрачные морские огурцы и розовые морские свиньи. Отмечается, что эти районы являются наименее изученными на Земле. Только один из 10 видов животных, живущих здесь, был описан наукой.

Исследователи на берегах острова Кариба в Зимбабве нашли окаменелость задней ноги динозавра, относящегося к позднему триасовому периоду. Ранее этот вид динозавров не был идентифицирован.